Saltillo será sede de la Carrera 5,10 y 15K 'Circuito de las Estaciones. Otoño'

SALTILLO, COAHUILA.- El jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno Municipal, César Iván Moreno Aguirre, dio conocer que la ciudad será la sede de la Carrera 5,10 y 15 K "Circuito de las Estaciones. Otoño", región norte, evento que organiza As Deporte, la cual se desarrollará el próximo domingo 21 de septiembre a las 6:30 de la mañana.

Moreno Aguirre, quien asistió en representación del alcalde Javier Díaz González, comentó que se trata de un importante evento en el que se espera la participación de mil corredores locales, así como provenientes del noreste de México.

"Invitamos a las y los corredores saltillenses para que sean parte de esta carrera la cual, en las tres distancias tendrá salida y meta en la calle de Cuauhtémoc, en la zona centro de Saltillo, a un costado de la Alameda Zaragoza", detalló el Jefe de Gabinete.

En la presentación de la carrera estuvo presente la doctora Lourdes Mata Quezada, directora operativa de As Deporte, quien comentó que se eligió a Saltillo debido a la seguridad que se vive, al clima, así como a la elevación de la ciudad, lo que representa un reto para quienes participen.

Se dio a conocer que las inscripciones ya están disponibles en la página www.asdeporte.com, y pueden participar mayores de 15 años en la rama varonil y femenil.

Además, se informó que se premiará a los tres primeros lugares generales tiempo chip en cada una de las distancias y en ambas ramas.

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Edgar Omar Puentes Montes señaló que el Gobierno Municipal de Saltillo se suma a estos proyectos que buscan promover la activación física y práctica del deporte, en seguimiento a la instrucción del alcalde Javier Díaz González.

Finalmente, el director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, destacó la derrama económica que esta carrera generará, de manera particular en el Centro Histórico de la ciudad, ya que buena parte del recorrido pasará por ese sector de la ciudad.