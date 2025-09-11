Bomberos de Saltillo suben escalones en Planet Fitness en honor a caídos del 11 de septiembre

SALTILLO, COAHUILA.- En un acto cargado de respeto y solidaridad, más de 30 elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo se reunieron este jueves en un gimnasio de la ciudad para conmemorar el 24 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en los que cientos de rescatistas estadounidenses perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

La actividad, realizada en el gimnasio Planet Fitness, tuvo como objetivo rendir homenaje a los bomberos que arriesgaron y en muchos casos entregaron su vida durante las labores de rescate en el World Trade Center.

El ejercicio principal consistió en subir escalones mediante máquinas escaladoras, en equipos de siete elementos, para simbolizar la extenuante labor de ascender más de 100 pisos en las torres gemelas.

Los participantes llevaron consigo todo su equipo de trabajo: casco, tanque de oxígeno, máscaras y herramientas, con el fin de acercarse lo más posible a la experiencia vivida por sus colegas en 2001.

Durante la jornada, los bomberos no solo se enfocaron en la actividad física, sino también en la reflexión y la oración.

Al final del recorrido, varios de ellos dedicaron palabras a la memoria de los caídos y pidieron protección para quienes día con día enfrentan el riesgo de salvar vidas.

Con este acto simbólico, los bomberos de Saltillo reiteraron que la memoria de sus compañeros trasciende fronteras y se mantiene viva como ejemplo de valentía, entrega y servicio.