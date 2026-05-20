María Mendoza refuerza medidas contra el gusano barrenador en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras la detección de casos de gusano barrenador en animales de sangre caliente en Coahuila, los refugios de mascotas han intensificado las medidas de prevención para evitar que el parásito afecte a los canes bajo su resguardo.

La alerta sanitaria ha motivado a responsables de estos espacios a realizar revisiones constantes y reforzar la atención médica de los animales.

La doctora María Guadalupe Mendoza Maza, fundadora de Huellitas con Causa y propietaria del refugio "El Rincón de la Perruchi" desde hace 9 años en esta ciudad, informó que, ya se dio a la tarea de revisar a los más de 50 perros que mantiene bajo cuidado.

Señaló que, todos se encuentran vacunados, desparasitados y en un entorno limpio, lo que reduce significativamente el riesgo de infestación.

Mendoza Maza recordó un caso registrado hace algunos años, en el que una gatita encontrada rumbo a la sierra Santa Rosa, presentó una herida con presencia de parásito.

Aunque fue atendida en una clínica veterinaria, donde se le extirpó el gusano, no se realizaran estudios de laboratorio más profundos, mostrando gráficas de lo ocurrido en el felino, en aquel entonces.

Cabe señalar, además de los animales en refugio, la doctora atiende a cerca de 20 perros callejeritos que se ubican a las orillas de la mancha urbana, los cuales también han sido desparasitados y esterilizados por la activista defensora de mascotas.

Subrayó que, estas acciones buscan no solo proteger a los animales, sino también contener la propagación del gusano barrenador en espacios urbanos.

Con estas medidas, los refugios de mascotas en Coahuila se suman a los esfuerzos de las autoridades sanitarias para enfrentar la plaga, reforzando la vigilancia y el cuidado de los animales domésticos y de calle, en beneficio de la salud pública y el bienestar animal.