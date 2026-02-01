Contactanos
Gobierno Municipal de Múzquiz rehabilita plaza Azteca

Las mejoras incluyen pintura, soldadura, instalación de lámparas LED y arreglos en los juegos infantiles, buscando un espacio seguro y funcional.

Por Staff / La Voz - 01 febrero, 2026 - 08:02 a.m.
Gobierno Municipal de Múzquiz rehabilita plaza Azteca
      Melchor Múzquiz, Coah.- La Presidenta Municipal Laura Jiménez continúa atendiendo de manera directa las peticiones de los vecinos de las colonias Azteca y Guillermo Hernández, quienes solicitaron la rehabilitación de la plaza ubicada en la colonia Azteca.

      En respuesta a esta solicitud, el Gobierno Municipal de Múzquiz envió las cuadrillas necesarias para llevar a cabo diversos trabajos de mejora, entre los que destacan labores de pintura, soldadura, instalación de lámparas LED, así como la pintura del kiosco y de los arbotantes.

      Asimismo, se realizaron arreglos en los juegos infantiles, además de trabajos de limpieza general en el área de la plaza y en las calles que colindan, con el objetivo de brindar un espacio digno, seguro y funcional para el sano esparcimiento de las familias del sector.

       

      Con estas acciones, la administración 2025-2027 sigue con el firme compromiso de escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía, mejorando los espacios públicos y elevando la calidad de vida de los habitantes.

