Gobierno Municipal de Múzquiz rehabilita plaza Azteca

Melchor Múzquiz, Coah.- La Presidenta Municipal Laura Jiménez continúa atendiendo de manera directa las peticiones de los vecinos de las colonias Azteca y Guillermo Hernández, quienes solicitaron la rehabilitación de la plaza ubicada en la colonia Azteca.

En respuesta a esta solicitud, el Gobierno Municipal de Múzquiz envió las cuadrillas necesarias para llevar a cabo diversos trabajos de mejora, entre los que destacan labores de pintura, soldadura, instalación de lámparas LED, así como la pintura del kiosco y de los arbotantes.

Asimismo, se realizaron arreglos en los juegos infantiles, además de trabajos de limpieza general en el área de la plaza y en las calles que colindan, con el objetivo de brindar un espacio digno, seguro y funcional para el sano esparcimiento de las familias del sector.

Con estas acciones, la administración 2025-2027 sigue con el firme compromiso de escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía, mejorando los espacios públicos y elevando la calidad de vida de los habitantes.