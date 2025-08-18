Contactanos

Jóvenes vaqueras buscan dejar huella en el rodeo juvenil más importante del país.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 18 agosto, 2025 - 12:24 p.m.
Zaragoza Galopea a lo Grande en las Finales Nacionales NBHA 2025

Zaragoza, Coahuila.- El talento de Zaragoza se hace presente en las Finales Nacionales Infantiles y Juveniles de la NBHA México 2025, que se celebran en Zuazua, Nuevo León, con la participación de jóvenes promesas en la disciplina de carreras de barriles.

El Club de Barriles Rancho S. Leticia representa con orgullo a la región, destacando la participación de Kazen Ríos, en la categoría infantil, y de Dinora Segura, en la categoría juvenil, ambas originarias de Zaragoza.

Con esfuerzo y disciplina, estas vaqueras locales buscan dejar en alto el nombre de su municipio en una competencia nacional que reúne a los mejores exponentes del rodeo juvenil del país. La expectativa entre familiares y amigos es grande, y todos confían en que regresarán con un resultado destacado.

