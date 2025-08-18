Zaragoza Galopea a lo Grande en las Finales Nacionales NBHA 2025

Zaragoza, Coahuila.- El talento de Zaragoza se hace presente en las Finales Nacionales Infantiles y Juveniles de la NBHA México 2025 , que se celebran en Zuazua, Nuevo León , con la participación de jóvenes promesas en la disciplina de carreras de barriles .

El Club de Barriles Rancho S. Leticia representa con orgullo a la región, destacando la participación de Kazen Ríos , en la categoría infantil, y de Dinora Segura , en la categoría juvenil, ambas originarias de Zaragoza.