Retiran panal de abejas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un popular puesto de raspas y frituras ubicado sobre la plaza principal, su propietario pidió apoyo a los elementos de Bomberos y Protección Civil al encontrar un nido de abejas en un árbol que está ubicado justo a un metro del negocio.

Mejor conocido como don Veto, quien tiene su puesto ubicado sobre la plaza principal por más de 20 años, reportó a los cuerpos de emergencia que cerca de su negocio anidaron los insectos, a un costado del negocio, a una altura de 1.5 metros, en un árbol.

Mencionó que fue él y su hija quienes ubicaron un nutrido panal de abejas, las cuales ya estaban formando un nido más grande, lo que le ocasionó temor y permaneciera su negocio cerrado por casi dos días, por tal motivo solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Recalcaron Bomberos que este tipo de casos deberían ser poco habituales, ya que son los últimos meses del año, no obstante, las alteraciones del clima han provocado que en todo el año haya reportes de abejas más frecuentes a la dependencia.

Ante la aparición de este tipo de insectos, uno de los elementos de bomberos recomendó a los ciudadanos a dar aviso para tratar de reubicar o eliminar estos animales, pues aunque cumplen una importante función en el medio ambiente, siempre hay riesgos de que en las cercanías exista alguien que sea alérgico al veneno de las abejas.