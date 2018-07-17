Roban a dormidos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una nueva modalidad de robos ha comenzado a volverse popular entre los amantes de lo ajeno, y es que atacan a sus víctimas mientras duermen profundamente, luego de utilizar ciertos químicos o somníferos para introducirlos en un largo trance y poder hurtar a sus anchas.

Como si se tratara de alguna película, y de acuerdo a algunas fuentes consultadas, los delincuentes dedicados al robo de casa habitación que acechan algunos domicilios, realizan los atracos, teniendo como principales cómplices a la indiferencia de los dueños de casa, quienes caen en un profundo sueño.

Pese a que los casos no son muy numerosos, pero llaman mucho la atención, explicaron algunos elementos de la Policía Investigadora del Ministerio Público, quienes no descartan la aplicación por parte de los amantes de lo ajeno de alguna sustancia a base de cloroformo que introduzcan a las víctimas a sueños más profundos de lo normal.

Reportes policiacos señalan que se dieron dos casos, donde los ladrones entran a una casa pese a que las puertas se encuentran perfectamente cerradas, ingresan inclusive a las habitaciones de matrimonios e hijos para robar objetos de valor estando a medio metro de las víctimas, detalló la fuente.

Esto es un robo efectuado, las personas que habitan en esa casa seleccionada por los amantes de lo ajeno, no sienten nada, inclusive las mascotas tampoco sienten nada, los mismos ladrones utilizan gas para dormir a las víctimas.