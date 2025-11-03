Ejidatarios denuncian robos de ganado ante la Fiscalía

Una serie de denuncias por robo de herramienta agrícola y abigeato han sido presentadas ante la Fiscalía General del Estado, según informó la comisariado María Amparo Flores Morín.

Los hechos han encendido la preocupación entre los ejidatarios, quienes aseguran que los hurtos se han intensificado en las últimas semanas en esta comunidad.

Flores Morín detalló que los delincuentes han sustraído cabezas de ganado, equinos y han ingresado incluso al salón ejidal, llevándose todo lo que encuentran a su paso.

Estos actos delictivos han generado un ambiente de inseguridad en la comunidad rural, afectando directamente el patrimonio de los productores.

La comisariada, lamentó que estos robos golpean severamente la economía de los ejidatarios, quienes con esfuerzo y sacrificio adquieren sementales, vacas y herramientas para trabajar la tierra.

"No es justo que lo que con tanto trabajo se consigue, termine en manos de personas ajenas que no respetan el esfuerzo del campo", expresó.

Además, señaló que hasta el momento se desconoce el destino de las cabezas de ganado robadas, ya que no han sido localizadas. Existe incertidumbre sobre si los animales son sacrificados o revendidos, lo que dificulta su rastreo y recuperación.

Ante esta situación, Flores Morín hizo un llamado urgente a las autoridades para que refuercen la vigilancia en las zonas ejidales y actúen con prontitud en las investigaciones.

Por lo anterior, la comunidad espera que se tomen medidas concretas para frenar estos delitos y proteger el sustento de las familias rurales.