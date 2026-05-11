Robo en Misión Cultural 171: Reynol Meléndez denuncia daños en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Reynol Antonio Meléndez Zamarrón, director de la Misión Cultural 171, informó que amantes de lo ajeno ocasionaron gran daño a dicha institución ubicada sobre la calle 5 de Febrero en la Villa de Palaú. El robo ocurrió durante el pasado fin de semana y afectó áreas clave del plantel.

De acuerdo con el director, los responsables se llevaron metros de cableado eléctrico, lo que provocó daños en la línea general del edificio. La afectación alcanzó el área de telesecundarias y también dañó un minisplit, dejando inhabilitado parte del equipo de climatización.

Meléndez Zamarrón explicó que fue hasta que las cámaras de seguridad dejaron de funcionar cuando se percataron de la situación. Ante ello, el personal procedió de inmediato a reparar los daños para restablecer el servicio y evitar mayores afectaciones a las actividades académicas.

Señaló que solicitarán a las autoridades policiacas dar con el paradero de quien o quienes cometieron estos reprobables hechos. Indicó que es necesario reforzar la vigilancia en la zona para evitar que se repitan este tipo de incidentes que perjudican a la comunidad estudiantil.

Finalmente precisó que acudirán a presentar la denuncia correspondiente ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común de Palaú. Con ello buscan que se inicien las investigaciones y se finquen responsabilidades por el robo y los daños ocasionados.