San Juan de Sabinas celebra el Mes de la Discapacidad

El Municipio de San Juan de Sabinas, a través del DIF Municipal que preside la Lic. Karina Yanet Ríos Ornelas, llevó a cabo una caminata/rodada en favor de la inclusión, la empatía y la solidaridad.

En esta actividad participaron el alcalde Óscar Ríos Ramírez, integrantes del Grupo de Inclusión y Vida Independiente, así como alumnos de distintas instituciones educativas, directivos, funcionarios municipales y estatales.

La caminata inició en la explanada de la Infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila y recorrió 200 metros hasta llegar a la explanada de la Escuela Secundaria General Fortunato Gutiérrez Cruz, donde se desarrolló una dinámica de sensibilización. En esta actividad, estudiantes se vendaron los ojos y, con ayuda de compañeros, cruzaron un trayecto con obstáculos para experimentar los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad visual.

El Coordinador de Inclusión y Vida Independiente del DIF, Lic. Romeo Sandoval Méndez, destacó la importancia de tomar en cuenta en la vida diaria las necesidades de las personas con discapacidad, promoviendo respeto y empatía.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Lic. Karina Yanet Ríos Ornelas, expresó:

"Niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad, así como sus familias, cuentan con todo el apoyo y respaldo de nuestro alcalde, Óscar Ríos Ramírez. Para él, ustedes son una prioridad, y desde el DIF Municipal seguiremos trabajando con puertas abiertas para acompañarlos en todo lo que necesiten. Agradezco profundamente al gobernador de nuestro estado, Manolo Jiménez Salinas, y a la señora Liliana Salinas Valdés, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, por el gran trabajo y respaldo que siempre brindan a nuestro municipio y, especialmente, a las personas con discapacidad. Sigamos caminando juntos, con respeto, inclusión y mucho corazón, porque una sociedad que abraza la diversidad es una sociedad más fuerte y humanitaria".

En este evento, se contó con la presencia de la Coordinadora Regional del DIF Coahuila, Dra. Zaide Habib; el director del Hospital General de San Juan de Sabinas, Dr. Arturo Montemayor; directores de instituciones educativas, funcionarios municipales y estatales, así como representantes de los medios de comunicación. La suma de voluntades y la participación de la sociedad civil reflejan el compromiso de San Juan de Sabinas por construir un municipio más incluyente, donde se generen espacios de convivencia, respeto y oportunidades para todas y todos, fortaleciendo así la unión y el sentido comunitario que caracteriza a nuestra ciudad.