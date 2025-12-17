José Federico Borjón presenta informe de actividades en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- En el marco de una Sesión Ordinaria de Cabildo, el licenciado José Federico Borjón Montoya, director de Inclusión y Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, compareció ante los regidores para presentar el informe de actividades correspondientes al año 2025.

La sesión se llevó a cabo como parte de los lineamientos establecidos por la administración municipal 2025-2027, encabezada por el alcalde Óscar Ríos Ramírez.

Durante la sesión, los miembros del Republicano Ayuntamiento escucharon con atención el informe detallado del funcionario, quien expuso los logros y avances alcanzados por la dependencia a su cargo.

En cumplimiento del artículo 105, Fracción XI, del Código Municipal vigente en el Estado, se entregó oficialmente el complemento del informe al presidente municipal.

Borjón Montoya destacó que la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social ha trabajado con un firme compromiso hacia la ciudadanía, enfocándose en atender las necesidades más apremiantes de la población.

Subrayó que los programas implementados buscan generar un impacto directo y positivo en la calidad de vida de las personas, especialmente de los sectores más vulnerables.

Entre las acciones más relevantes, mencionó el apoyo económico brindado a través del programa de rehabilitación "Mano con Mano" y al Centro de Atención de la Lucha contra las Adicciones "Cristo Vive", beneficiando a un total de 750 personas.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia integral de inclusión social y atención a la salud comunitaria.

Asimismo, se informó sobre la entrega de apoyos materiales a la ciudadanía, como tinacos y cemento, mediante el programa Mariana Trinitaria, con lo cual se benefició a más de 300 familias.

Estas y muchas acciones más, reflejan el compromiso del gobierno municipal por mejorar las condiciones de vida de los habitantes de San Juan de Sabinas, consolidando una administración cercana y sensible a las necesidades sociales.