Accidente laboral en Melchor Múzquiz: hombre fallece tras caída

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un lamentable accidente cobró la vida de un hombre este miércoles por la tarde, luego de caer de su propia altura en el barrio El Alto.

El incidente ocurrió en la calle Abelardo Menchaca, entre Jesús Pader y Matamoros, número 1214, informaron las autoridades policiacas.

Según los primeros reportes, el varón identificado con el nombre de Ricardo N perdió el equilibrio y cayó al suelo.

A pesar de los esfuerzos por trasladarlo al Centro de Salud de esta ciudad, el ciudadano de 55 años de edad, ya no presentaba signos vitales quedado al interior del vehículo en el cual fue trasladado al nosocomio.

Sus familiares informaron de los hechos a las autoridades policiacas momentos antes de trasladar el cuerpo a un anfiteatro para realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.