Felipe González Ortiz resalta logros del atletismo en Sabinas

SABINAS, COAH.- El coordinador de atletismo escolar de Sabinas, Felipe González Ortiz, compartió un balance positivo del año 2025 en materia deportiva. La delegación de Sabinas participó en el nacional de juegos escolares en Puebla, donde obtuvieron una medalla de bronce en 800 metros en varonil y otra en femenil en la misma distancia, gracias a Victoria Ábrego González.

Además, en el nacional CONADE, Gerardo Preciado se llevó la medalla de oro en 800 y 1,500 metros. "El trabajo es el que te permite hacer eso", destacó González. La delegación de Sabinas también participó en el nacional en Tlaxcala, donde cinco atletas sabinenses se destacaron, incluyendo a Gerardo Preciado.

Para el 2026, el equipo de atletismo de Sabinas ya tiene planes en marcha. "Viene el estatal de juegos escolares en Saltillo Coahuila, allá por abril más o menos", dijo González Ortiz. "Después viene el estatal de la CONADE que va a ser en Saltillo a finales de enero". El equipo está trabajando con un grupo de más de diez atletas de entre 13 y 23 años.

El entrenador destacó la importancia de la constancia, disciplina y planificación para lograr resultados. "Mientras se trabaje con constancia y disciplina y planificadamente, habrá resultados", dijo. El coordinador de atletismo se mostró agradecido por el apoyo y la oportunidad de compartir los logros del equipo.

En resumen, el año 2025 fue un éxito para el atletismo en Sabinas, y el equipo está listo para enfrentar nuevos desafíos en el 2026. Con un enfoque en la constancia y la disciplina, el equipo de atletismo de Sabinas busca seguir cosechando éxitos en el futuro.