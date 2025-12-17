Óscar Ríos Ramírez anuncia inversiones y empleos en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El Presidente Municipal, Óscar Ríos Ramírez, anunció que el municipio cerrará el año 2025 'con broche de oro', destacando los avances en infraestructura, servicios públicos y generación de empleo.

En entrevista, el edil agradeció al Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por el respaldo brindado a lo largo del año, especialmente en proyectos conjuntos que han transformado la imagen urbana de Nueva Rosita.

Dijo que, vienen más empleos directos gracias a la próxima apertura de dos importantes establecimientos comerciales: una nueva sucursal de Merco en el Libramiento Sur, que generará 500 empleos, y una tienda Bodega Aurrera frente al Poder Judicial que aportará 120 empleos adicionales.

Estas inversiones, señaló Ríos Ramírez, son reflejo de la confianza que los empresarios tienen en el municipio.

El alcalde también celebró la reciente instalación del restaurante Pollo Church, lo que refuerza la tendencia positiva de crecimiento económico en la región.

'Vienen más cosas buenas', afirmó, al referirse a los proyectos que se vislumbran para el próximo año, impulsados por el dinamismo empresarial y el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno.

Ríos Ramírez subrayó que el 2026 iniciará con un rostro renovado para Nueva Rosita: 'Tenemos un municipio muy cambiado, muy limpio, mejor alumbrado, ya no tenemos problema de desabasto de agua, la imagen urbana está mejor, no tenemos el problema del basurero municipal.' Estos avances, dijo, son resultado del programa 'Hombro con Hombro', implementado en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Finalmente, el edil destacó la importancia de la experiencia en la administración pública, recordando que hace 20 años también ocupó el cargo de alcalde.

'Hoy, estoy muy contento de contar con un gran equipo de trabajo, todos comprometidos con este municipio. Me queda una gran satisfacción en este 2025, lleno de trabajo y de sorpresas', concluyó, haciendo votos para que el próximo año traiga más bendiciones y nuevas inversiones a San Juan de Sabinas.