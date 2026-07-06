San Juan de Sabinas: busca recaudar 20 millones por impuesto predial

NUEVA ROSITA, COAH.- El Municipio de San Juan de Sabinas tiene como meta recaudar 20 millones de pesos por concepto del impuesto predial durante el presente año 2026, informó el director de catastro, Lic. Armando Ruiz Rábago.

El funcionario señaló que, de enero a la fecha, la administración registra una captación superior a los 13 millones 500 mil pesos, por lo que confía en que durante el semestre restante del año se alcance el objetivo establecido.

Ruiz Rábago destacó que el pago oportuno del impuesto predial permite ejecutar más obras de infraestructura y servicios en beneficio de la población del municipio.

Precisó que en 2025 la recaudación por este concepto fue de 16 millones de pesos, cifra que la administración busca superar al cierre del presente ejercicio fiscal.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que continúen cumpliendo con el pago de sus contribuciones, al señalar que estos recursos fortalecen las finanzas municipales.

Agregó que el cumplimiento de la meta dependerá de la participación de los contribuyentes durante los meses restantes de 2026, con el propósito de incrementar la inversión en obras para el municipio.