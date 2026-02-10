CONCURSO REGIONAL DE ESCOLTAS EN SABINAS FORTALECE LA FORMACIÓN CÍVICA

SABINAS, COAH.- Este martes se llevó a cabo en el gimnasio municipal de Sabinas la etapa regional del concurso de escoltas, un evento que reunió a estudiantes de nivel secundaria con el propósito de fortalecer los valores cívicos y patrióticos. La competencia definirá a la escuela que representará a la región en la próxima fase estatal.

Durante la ceremonia estuvieron presentes autoridades educativas y civiles, entre ellas la jefa de los servicios educativos para Sabinas, Juárez y Progreso, María del Socorro Jiménez Benavides, quienes destacaron la importancia de este tipo de actividades en la formación integral de los jóvenes. El evento contó con la participación de la secundaria Lucio Blanco de Múzquiz y la secundaria Edilberto Montemayor de Sabinas.

El desempeño de las escoltas fue evaluado por un jurado conformado por tres jueces, quienes calificaron aspectos como disciplina, coordinación y respeto a los símbolos patrios. La escuela ganadora tendrá el honor de representar a la región en la etapa estatal, donde se medirá con instituciones de todo Coahuila.

Autoridades educativas subrayaron que este tipo de certámenes no solo fomentan la práctica de actos cívicos dentro y fuera del aula, sino que también refuerzan el sentido de identidad y pertenencia entre los estudiantes. La participación activa de las comunidades escolares refleja el compromiso con la educación en valores.

Finalmente, el profesor Ignacio Castillo Carabes, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos del estado, resaltó que Coahuila es pionero en impulsar actividades que enriquecen la formación cívica de los alumnos. Señaló que estos concursos son una muestra del esfuerzo constante por consolidar una educación integral que combine conocimientos académicos con disciplina y respeto a los símbolos nacionales.