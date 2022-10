Sancionan a Saraperas y a Las Águilas

SABINAS, COAHUILA.-Luego de que integrantes y porra de equipos Saraperas y Águilas de Nueva Rosita se liaran a golpes, durante un juego de softbol femenil, las integrantes principales de la riña no jugarán en ninguna liga municipal, porque están en una lista que fue girada a varios equipos, esto sienta un precedente para los próximos juegos en el municipio, dijo Juan Ayala coordinador municipal de deporte.

Esto surgió, a raíz de una reunión que se tuvo con directivos de clubes a los que se llegó a un acuerdo de aplicar castigos a quien participe en actos de violencia durante encuentros deportivos.

Jugadoras de softbol femenil estarán sancionadas por un tiempo.

Dijo que en esta ocasión fue una madre de familia que venía de Palau quien empezó a provocar a ambos equipos y finalmente las jugadoras terminaron liadas a golpes.

Ayala externó que mucha gente se preguntó porque la policía no intervino, si lo hizo para mediar, pero no fueron escuchados y obviamente no se podía detener a las personas.

Estas jugadoras se encuentran en una lista que fue girada a varias ligas para que no participen en las próximas temporadas, si el comportamiento de ellas cambia al no agitar, no provocar, podrían ser restablecidas al paso del tiempo.

Dijo que si sienta precedente este castigo porque si bien ya había habido sanciones en una trifulca en un juego de beisbol, no se había presentado una pelea tan fuerte, había personas adultas, contra niñas y managers quienes también fueron agredidos.

Por otra parte dijo que hoy precisamente se inaugura esta Liga Municipal de Softbol Femenil, pues se había pospuesto por varias razones, premiación a equipos, en esta liga participaban 24 equipos ahora serán 22 debido a estas sanciones.