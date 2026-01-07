Detienen a Santiago en Villa de Agujita por intento de explosión

VILLA DE AGUJITA, COAH.- La calma de la población se vio alterada la tarde de ayer cuando un hombre de 39 años, identificado como Santiago, fue asegurado por la Policía Municipal tras protagonizar un intento de siniestro con un tanque de gas LP dentro de su domicilio.

El llamado de auxilio provino de su propia madre, quien desesperada alertó a las autoridades al ver que su hijo manipulaba el cilindro con intenciones de provocar una explosión. La mujer, visiblemente atemorizada, relató que el sujeto se encontraba fuera de control y amenazaba con prender fuego al combustible.

De inmediato, patrullas se movilizaron hacia la colonia Dávila. Los agentes irrumpieron en la vivienda y lograron neutralizar al individuo antes de que encendiera el gas, evitando así una tragedia que pudo haber cobrado vidas y destruido la propiedad.

El operativo se desarrolló con rapidez y precisión, propio de una intervención de emergencia. Santiago fue sometido y trasladado bajo custodia, mientras su madre quedó bajo resguardo, agradeciendo la oportuna reacción de los uniformados que impidieron el desenlace fatal.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinarán las responsabilidades legales correspondientes.