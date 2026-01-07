Alcalde y presidenta lideran brigada 100 de 'Amor en Movimiento' en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la brigada número 100 del programa "Amor en Movimiento", que se realizó en el barrio de Santa Anita, donde se destacó que ya son más de 8 mil 500 personas beneficiadas con este programa.

"Con estos servicios médicos que llevamos directamente hasta las colonias, barrios y ejidos, mejoramos la calidad de vida de nuestra gente", señaló el alcalde de la ciudad.

Luly López Naranjo, presidenta del DIF Saltillo, detalló que en la unidad de este programa se ofrecen, en primera instancia, consultas médicas generales, entre las que se incluyen detección de diabetes e hipertensión, así como la entrega de glucómetros.

Además, se brindan consultas oftalmológicas y se otorgan lentes a quienes lo requieren; revisiones de audiometría y entrega de aparatos auditivos según los resultados; así como evaluaciones y procedimientos dentales como limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones.

Destacó que, con "Amor en Movimiento" se cumple una de las prioridades del DIF Saltillo, que consiste en acercar los servicios de salud a las personas en situación de vulnerabilidad sin que éstas tengan la necesidad de trasladarse hasta alguna dependencia para recibir el apoyo.

Luly López afirmó que seguirá trabajando en equipo con la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, así como con la Señora Liliana Salinas Valdés, presidenta del DIF estatal, para apoyar a las personas que más lo necesitan.

En esta ocasión, habitantes del barrio de Santa Anita, de todas las edades, se acercaron a la unidad de un "Amor en Movimiento" para recibir estos servicios médicos gratuitos y agradecieron al alcalde Javier Díaz González, así como a Luly López Naranjo, por estos beneficios.

Se informó que, de las 100 brigadas de Amor en Movimiento realizadas hasta el momento, 81 se han llevado a cabo en la zona urbana y 19 en el área rural del municipio, entre las cuales 28 fueron en planteles educativos desde nivel primaria hasta universidad.