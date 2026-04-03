Múzquiz recibe a turistas en Río Sabinas y La Cascada: Semana Santa 2023

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Río Sabinas y el Parque Recreativo La Cascada, dos de los lugares más emblemáticos de este Pueblo Mágico en la Región Carbonífera, se han convertido en los principales puntos de reunión para turistas y familias durante las vacaciones de Semana Santa.

Desde las primeras horas de esta mañana, visitantes comenzaron a arribar al Parque Los Sabinitos, ubicado a la orilla del río, para disfrutar de la naturaleza, las aguas cristalinas del manantial y las áreas de esparcimiento diseñadas para la convivencia familiar.

Los turistas optan por acampar tanto en las inmediaciones del Río Sabinas como en el área de La Cascada, donde el contacto con la naturaleza y el ambiente festivo se convierten en el atractivo principal.

Autoridades municipales han desplegado operativos de seguridad y presencia de cuerpos de emergencia en ambos puntos, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los visitantes y prevenir cualquier incidente.

De esta manera, Múzquiz reafirma su vocación turística y cultural, consolidándose como un destino preferido para quienes buscan descanso y convivencia en un entorno natural durante la Semana Santa.