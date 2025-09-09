Emotiva apertura de la Fundación Diana Laura Riojas Herrera en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- En un emotivo acto celebrado en el Jardín de Niños Diana Laura Riojas, ubicado en la colonia Los Filtros, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas encabezó la inauguración de la Fundación Diana Laura Riojas Herrera, una iniciativa dedicada a transformar la vida de niñas y niños en todo el país.

Durante la ceremonia, Colosio Riojas compartió recuerdos entrañables de su madre, Diana Laura, quien nació en esta ciudad y solía visitarla para ver a sus padres, a quienes cariñosamente llamaba "papito y mamita". "Son recuerdos muy bonitos que guardo con mucho cariño", expresó el senador visiblemente conmovido.

La Fundación Diana Laura Riojas Herrera nace con el firme compromiso de apoyar a la infancia mexicana, no solo mediante asistencia directa, sino también a través de un enfoque integral que busca generar impacto comunitario. "La idea es construir un sistema de cuidados que fortalezca a los planteles educativos, con herramientas que les permitan alcanzar sus propósitos, además de atender el cuidado psicológico para proteger el desarrollo de la niñez en todas las regiones del país", explicó Colosio Riojas.

El senador destacó que su madre fue una ferviente promotora de la educación temprana, el desarrollo de la primera infancia y la atención médica oportuna para enfermedades crónicas en menores. "Realmente su misión en la vida era apoyar a la siguiente generación en sus primeros años de vida", afirmó.

La inauguración coincidió con el cumpleaños de Diana Laura, lo que añadió un toque especial al evento. Asistieron alumnos, padres de familia, docentes y diversas autoridades, entre ellos el secretario de Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez y Morales.

En su mensaje final, Colosio Riojas agradeció el cálido recibimiento y expresó su emoción por regresar a la tierra natal de su madre. "Es un honor estar aquí, justo en el día en que celebramos su vida, para continuar con su legado de amor y compromiso con la infancia", concluyó.

Con esta fundación, se abre una nueva etapa de esperanza para miles de niñas y niños en México, bajo el ejemplo de una mujer que dedicó su vida a sembrar futuro.