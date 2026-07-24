Reportan posible gusano barrenador en perro en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un posible caso de gusano barrenador en una mascota fue reportado en el ejido La Mota, luego de que un perro lesionado presentara larvas en una herida.

Marco Antonio Silva Favela, promotor de Salud en el municipio, señaló que recibió una llamada para atender al can, el cual había resultado herido tras ser atacado por una jauría de perros.

Al revisar al animal, los propietarios detectaron que de la lesión supuraban gusanos, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades sanitarias ante la posibilidad de que se trate de un caso de gusano barrenador.

Silva Favela indicó que el reporte fue canalizado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependencia que será la encargada de inspeccionar al animal y determinar si se confirma la presencia de la plaga.

El promotor de Salud precisó que corresponderá a Senasica aplicar los protocolos establecidos y emitir el diagnóstico oficial sobre este posible caso.

Las autoridades mantienen el seguimiento del reporte y realizarán la valoración correspondiente para definir las acciones sanitarias que procedan.