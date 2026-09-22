Monclova celebra el mes de la discapacidad con actividades de inclusión

En el marco del mes de la discapacidad, Eleazar Castellanos, director de Atención a Personas con Discapacidad, hizo un llamado a la sociedad a reflexionar sobre la inclusión y a generar mayores oportunidades de participación para las personas con discapacidad.

Durante una actividad realizada en la Plaza Principal, se destacó la importancia de visibilizar las capacidades de este sector y promover su integración en la vida cotidiana.

Se señaló que septiembre es considerado en Coahuila el mes de la discapacidad, por lo que Monclova se suma a las actividades de concientización mediante acciones que permitan a las personas con discapacidad mostrar su trabajo y capacidades.

En Monclova existen cinco Centros de Atención Múltiple que atienden a alrededor de 300 alumnos, quienes participan en talleres de carpintería, panadería y lavandería, entre otros.

El llamado durante este mes es a que padres de familia, maestros, comerciantes y la sociedad en general reflexionen sobre las acciones que pueden realizar para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en ámbitos como la educación, cultura, deporte, trabajo y desarrollo social.