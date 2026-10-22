Inicia siembra de avena forrajera en ejido Santa María

NUEVA ROSITA, Coah.- El comisariado del ejido Santa María, Mario Ayala Alvarado, informó que las lluvias recientes registradas en la Región Carbonífera han favorecido al campo y permitido iniciar los trabajos de siembra en las parcelas.

Señaló que ya iniciaron con la siembra de avena forrajera, con aproximadamente 40 hectáreas preparadas, gracias al apoyo de un compañero del ejido que colabora con la maquinaria, luego de que en el ciclo anterior no se pudo sembrar por falta de agua.

Indicó que esta siembra fortalecerá principalmente al ganado, pues el alimento se había convertido escaso, ya que el año pasado solo se dio un corte y el segundo ya no se logró por la falta de agua en el río y los pozos.

Añadió que lo que se recolecte de la siembra será utilizado para alimentar el ganado golpeado fuertemente por la intensa sequía que imperó en la Carbonífera.

El ciudadano aprovechó para agradecer finalmente el apoyo para mantener el abasto de agua en los hogares y señaló que continuarán gestionando tinacos y bombas para fortalecer la economía de las familias ejidales y garantizar el alimento para el ganado.