Sigue protesta de burócratas en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Mario Alberto López Gámez, se niega a conciliar con el sindicato de burócratas que siguen en la lucha defendiendo el contrato colectivo de trabajo así como los logros sindicales.

El abogado Pablo Meza González representante jurídico señaló que ejerció acción penal en contra de la presente administración por violar estatutos establecidos por la ley.

La presente administración no hizo valer el contrato colectivo de trabajo, desde enero no paga vacaciones entre otras prestaciones, desde hace 47 años en que se fundó el sindicato no se había presentado ningún conflicto obrero- patronal.

Dentro del contrato colectivo de trabajo los 120 empleados sindicalizados no cuentan con seguridad social, la atención médica se las proporciona la clínica del ISSSTE, no cuentan con la prestación de utilidades como muchos de los obreros que trabajan en otros centros de trabajo.

El ayuntamiento de San Juan de Sabinas, recibe siete millones de pesos mensuales para el pago de nómina y la plantilla laboral ascienden a 120 empleados por lo tanto es ilógico pensar que esa suma de dinero se destinan a los trabajadores sindicalizados.