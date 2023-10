Sin superar la pandemia

NUEVA ROSITA, COAH. La mayoría de las personas que acuden a los talleres de duelo por la muerte por un ser querido, perdieron a un integrante de la familia durante la pandemia, han pasado tres años y aún no pueden superar su fallecimiento.

Los participantes aún no superan la muerte de un ser querido debido a que no pudieron despedirse de ellos ya que no estaba permitido realizar el ritual de velación durante la pandemia del Covid-19 hace tres años, por tal motivo algunos de los asistentes se culpan de haber abandonado a su familiar.

Elvia Zayas Venegas integrante de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Piedras Negras y responsable de impartir los talleres de duelo, mencionó que los asistentes están aún en negación de aceptar la muerte de un ser querido a causa del covid-19.

También asisten padres de familia que no superan la muerte de un hijo que perdió la vida por suicidio al no poder alejarse de las drogas, las personas buscan este tipo de conferencias motivacionales que les ayuda a mitigar su dolor.

Para poder participar en los talleres de duelo, es necesario que hayan pasado tres meses de la muerte de un familiar y solamente puede acudir el padre, la madre o integrante del hogar que serán sometidos a 12 sesiones que concluirán hasta el próximo mes de diciembre del 2023.