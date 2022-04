Sospechan que familia huyó voluntariamente

Monterrey, NL.- El domingo pasado, la Fiscalía de Quintana Roo emitió fichas de búsqueda por la desaparición de una familia de Nuevo León que estaba de vacaciones en Playa del Carmen. Sin embargo, las autoridades informaron este martes que "es falso el reporte de la desaparición".

Las personas que antes fueron reportadas como desaparecidas fueron identificadas como Fátima Ibarra Vázquez, de 41 años de edad, y sus hijos menores de edad: María Julia, de 13 años; Miranda Paulina, de 11 años; y Julio Santiago, de 17 meses. Los tres menores de apellidos Aldape Ibarra.

El domingo 10 de abril, la FGE Quintana Roo activó el Protocolo Alba (para mujeres desaparecidas) y la Alerta Amber (para menores desaparecidos). En las fichas se indicaba que la familia, proveniente de Santa Catarina, Nuevo León, fue vista por última vez en el municipio de Solidaridad, donde se encuentra Playa del Carmen.

Fue Julio Aldape, esposo de Fátima Ibarra y padre de los tres niños, quien ofreció más detalles sobre el caso en su cuenta de Facebook.

Indicó que Julio Santiago, su hijo más pequeño, "tiene una cardiopatía congénita y epilepsia, necesita estar en casa para su oportuno control y atención".

También compartió una "carta abierta" a su esposa, dejando entrever que ella tomó la decisión de marcharse de casa con sus hijos.

"No me imagino como la has de estar pasando fuera de casa, ni que te motivó a tomar la decisión de irte con mi hijos pero no te juzgo", escribió.

"Te insisto en el proceso y en su aprendizaje y que se que no existe nada que un café no pueda solucionar, no corras que no hay necesidad, ya que en nada hay un peligro inminente, después de todo de todo en este mundo de desapegos perdonar es algo revolucionario".

Este martes 12 de abril, la Fiscalía estatal emitió un nuevo comunicado para indicar que la familia ya no se encuentra en calidad de desaparecida.

"Se trata de un desacuerdo familiar en el cual la madre decidió viajar con sus menores hijos a aquella entidad, sin avisar a su cónyuge".