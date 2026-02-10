Agresión en colonia Las Vírgenes: hombre herido en Sabinas

SABINAS, COAH.- La noche del lunes, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se movilizaron hasta la calle Virgen del Refugio, en la colonia Las Vírgenes de Sabinas, tras recibir el reporte de una persona lesionada. En el lugar atendieron a Francisco Javier Hernández Pérez, de 33 años, quien presentaba heridas de consideración.

De acuerdo con la información recabada, el lesionado se encontraba agresivo al momento de la atención, por lo que los socorristas solicitaron el apoyo de elementos de la Policía y de vecinos para poder realizar la valoración médica. Una vez controlada la situación, se procedió a su traslado al centro de salud.

Los paramédicos detectaron una herida punzocortante en el antebrazo lateral izquierdo, de aproximadamente seis centímetros de longitud y dos centímetros de profundidad, con hemorragia venosa activa. La atención inmediata permitió estabilizar al paciente antes de su ingreso a la unidad médica.

La agresión y su impacto en la comunidad

El incidente generó preocupación entre los habitantes de la colonia, quienes observaron la movilización de cuerpos de emergencia y seguridad. La rápida intervención evitó que las lesiones se complicaran y garantizó el traslado seguro del afectado.

Detalles sobre la atención médica

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias en que se registró la agresión. Se espera que en las próximas horas se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad correspondiente.