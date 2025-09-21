Suspensión de clases por falla eléctrica en Escuela Primaria "Roberto González Barrera"

NUEVA ROSITA, COAH.- La Dirección de Protección Civil Municipal atendió de inmediato una situación de riesgo en la Escuela Primaria "Roberto González Barrera", ubicada en la colonia MASECA, luego de que se detectaran fallas en el sistema de red eléctrica que provocaron la electrificación de la cerca perimetral del plantel.

Federico Méndez Pacheco, titular de Protección Civil, informó que acudieron al lugar tras recibir el reporte de la directora del plantel, quien solicitó apoyo para verificar el problema.

Una vez confirmado el riesgo, las autoridades educativas decidieron suspender las clases como medida preventiva, evitando así posibles accidentes que pudieran poner en peligro la integridad de los menores.

El funcionario destacó que la electricidad era perceptible incluso a menos de un metro de distancia de la cerca, lo que obligó a aplicar medidas precautorias de forma inmediata.

La situación generó preocupación entre padres de familia y personal docente quienes actuaron de inmediato ante esta situación.

Al lugar también acudió personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes tras realizar una inspección determinaron que se trataba de una falla interna en el sistema eléctrico del plantel.

Por ello, recomendaron contratar a un técnico especializado que pueda identificar y corregir el desperfecto.

Finalmente, se procedió al corte del suministro eléctrico en la escuela para evitar cualquier accidente, medida que se aplicará hasta que se garantice la seguridad de los alumnos.

Cabe señalar que el problema se había presentado desde el inicio del ciclo escolar, por lo que al percatarse del riesgo inminente, se actuó solicitando el apoyo de las autoridades competentes.