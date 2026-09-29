Teo Kalionchiz apoya a familias con venta de calzado escolar en Nueva Rosita
La jornada de venta de calzado escolar se llevó a cabo en San Juan de Sabinas, con precios accesibles para las familias.
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NUEVA ROSITA, Coah.- Con el objetivo de apoyar la economía familiar, el diputado federal Teo Kalionchiz instruyó a su equipo de colaboradores para realizar la venta de calzado escolar en esta ciudad.
Miguel Sánchez Góngora, secretario del conocido político, informó sobre la jornada de venta de calzado para niños y niñas a bajo costo que se realizó esta mañana en el municipio de San Juan de Sabinas.
El funcionario explicó que el calzado escolar se ofrece a un precio de 140 pesos, subsidiado por el diputado, quien no pudo acompañar la jornada por encontrarse en la Cámara de Diputados atendiendo su agenda legislativa, pero envió a su equipo de trabajo.
El entrevistado señaló que esta actividad se realiza gracias al apoyo del alcalde Óscar Ríos Ramírez, quien siempre ha extendido la mano cuando se trata de ayudar a la ciudadanía, de tal manera que con esta jornada cierran el programa de calzado en el municipio.
Sánchez Góngora indicó que ya han visitado esta ciudad en dos ocasiones con dicho programa y mantienen otro de atención animalista, que incluye vacunaciones y esterilizaciones sin costo, cuya próxima fecha es el 29 de septiembre.
Precisó que llevan un año y medio con el servicio animalista y ahora preparan otro año y medio más para darle cobertura a los trece municipios que conforman el distrito.
Detalló que el calzado es escolar para niño y niña del número 18 al 36, con alta demanda en Monclova y Nueva Rosita, y que el objetivo es que el dinero rinda más a fin de apoyar la economía familiar. Recordó que en agosto también tuvieron cuadernos ofertándolos en 10 pesos, con el mismo esquema de apoyo.