Todo un éxito resultó el Carrusel Literario

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Catalogado como el evento más impactante de las 6 bibliotecas que se tienen establecidas en el Municipio de Múzquiz, la mañana de ayer se llevó a cabo en las instalaciones de la Sección 38 de Maestros, “El Carrusel Literario”.

En escenario se llevó a cabo la presentación del libro “El Principito” evento a través del cual se promueve el fomento a la lectura a nivel secundaria, expresó al respecto la profesora, Berenice Garza Martínez, responsable de la coordinación de bibliotecas en el Estado, Región Carbonífera Uno.

Señaló que la intención se logró, pues los alumnos de 3 grado fomentaron la lectura a través de esta obra literaria participando estudiantes de las escuelas secundarias: Profesor, Agustín Terrazas Menchaca y General, General Lucio Blanco.

A los participantes, en este caso 14 escolapios se les hizo entrega de un reconocimiento además de una dotación de libros para cada biblioteca de la localidad.

Agregó que en dicho evento se contó con la asistencia de reconocidos escritores del Estado de Coahuila, en este caso la profesora Anahí Moreno, el coordinador general de bibliotecas, Prof. Gustavo Castañeda, directores de las instituciones educativas y como invitado especial el profesor, Francisco Garza.

La entrevistada mencionó que tienen programados más eventos correspondientes a los talleres navideños que efectuarán las bibliotecarias para lo cual efectuarán visitarán las escuelas primarias dejando un detalle alusivo a la navidad en cada plantel educativo.