Toman viudas Mina Pasta de Conchos

NUEVA ROSITA, COAH.- Un grupo de viudas de Pasta de Conchos tomaron las instalaciones de Pasta de Conchos en apoyo a los trabajadores que despidieron supuestamente la empresa Proacon y Terra en forma injustificada.

También lee: No rescataré AHMSA”: AMLO

Hasta el momento son 200 trabajadores que fueron reajustados entre los que se encuentran familiares de las viudas que fueron contratados con anterioridad.

Entre el personal reajustado se encuentran foráneos que no saben qué hacer debido a que la empresa ya no cubrió el pago de hospedaje quedando a la deriva que ya están pensando en regresarse a sus hogares a la ciudad de México.

Ante esta situación, el grupo de viudas exigen a los representantes de las empresas que les resuelva el problema cuanto antes ya que los trabajadores no pueden quedarse a la deriva.

Viudas y trabajadores reajustados esperan una respuesta a más tardar el viernes para conocer su situación aunque de antemano todo hace suponer que no serán recontratados y esperan que se les liquide conforme a la ley, trascendió que el pago será este viernes.