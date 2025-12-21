Realizan Torneo de "Tochito" Bandera

NUEVA ROSITA, COAH.- Con gran entusiasmo se llevó a cabo el torneo de "tochito" bandera con causa en las instalaciones del Club Armadillos, cuyo propósito principal fue apoyar a personas en situación vulnerable mediante la recolección de artículos no perecederos para despensas. La iniciativa reunió a equipos locales y visitantes en un ambiente deportivo y solidario.

Desde las 9:00 de la mañana comenzaron los encuentros en el campo designado para la actividad, con partidos que se desarrollaron de manera continua hasta las 6:00 de la tarde. Los organizadores destacaron que la participación fue abierta al público en general, sin costo de inscripción ni entrada, solicitando únicamente la donación de dos productos de la canasta básica como requisito para apoyar la noble causa.

El evento atrajo a familias, jóvenes y aficionados al deporte, quienes además de disfrutar de la competencia, se sumaron al esfuerzo comunitario aportando alimentos y artículos esenciales. La dinámica permitió que la actividad deportiva se convirtiera en un espacio de convivencia y solidaridad, reforzando los lazos entre los habitantes de la Región Carbonífera.

Los organizadores señalaron que todo lo recolectado será destinado a la conformación de despensas, mismas que serán entregadas en los próximos días a personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Con ello, se busca no solo brindar apoyo material, sino también enviar un mensaje de unión y empatía hacia quienes más lo necesitan.

Finalmente, se extendió una invitación a la población de Nueva Rosita y comunidades cercanas para continuar respaldando este tipo de iniciativas, que además de fomentar el deporte, promueven valores de cooperación y responsabilidad social. El torneo de tochito bandera se consolidó como un ejemplo de cómo la práctica deportiva puede convertirse en un motor de ayuda.