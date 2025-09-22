Cabalgata en riesgo por falta de acreditación en Protección Civil

Allende, Coah. – De cara a la Cabalgata 2025 en Allende, surgen cuestionamientos sobre la capacidad técnica del director de Protección Civil, Armando de Luna, ya que —según versiones locales— no cuenta con acreditaciones ni constancias oficiales que lo avalen para desempeñar el cargo.

Trascendió que su nombramiento se debió más a vínculos personales con la familia del alcalde Ricardo Treviño, que a un perfil profesional, lo que ha generado preocupación ciudadana por la magnitud del operativo que requiere este tradicional evento.

En contraste, ciudadanos han señalado que en la región sí existen perfiles capacitados, como el exbombero de Villa Unión, Antonio, quien cuenta con certificaciones y preparación para actuar en situaciones de emergencia.

Ante este panorama, la duda persiste:

¿Qué acciones concretas se implementarán para garantizar la seguridad de los asistentes?

¿Se priorizará la experiencia en campo o se improvisará en un evento que históricamente ha requerido coordinación profesional?