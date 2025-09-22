Fallece hombre por infarto en bulevar J. Mery de Saltillo

SALTILLO, Coahuila.– La rutina matutina de automovilistas y peatones se vio interrumpida este lunes cuando un hombre, de alrededor de 60 años, perdió la vida de manera súbita mientras cruzaba el bulevar Felipe J. Mery, a la altura de Francisco de Urdiñola.

En un principio se manejó la versión de un atropellamiento; sin embargo, cámaras de seguridad de la zona confirmaron que la víctima se desplomó sin que hubiera un vehículo involucrado. De acuerdo con los primeros reportes, se presume que sufrió un infarto fulminante.

El hombre, que cargaba un par de mochilas, fue captado en video cuando caminaba sobre la vialidad y de pronto se derrumbó sobre el pavimento, quedando inconsciente. Testigos de inmediato solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911.

Agentes de la Fiscalía General del Estado y personal del Servicio Médico Forense arribaron para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se llevará a cabo la necropsia que confirmará la causa exacta del fallecimiento. Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido revelada.

Las diligencias obligaron al cierre temporal de los carriles con dirección de oriente a poniente, lo que generó un fuerte embotellamiento desde Periférico LEA hasta Urdiñola. Para mitigar la congestión, elementos de Tránsito implementaron un contraflujo que permitió reactivar la circulación después de un par de horas.