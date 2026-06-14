"Payaso Parritas" y su hijo resultan heridos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un intento por frenar una trifulca en la colonia Fonasol terminó en tragedia para una familia, luego de que Roberto N, conocido como el "Payaso Parritas", y su hijo Martín N, de 18 años, fueran atacados violentamente por un grupo de jóvenes, entre ellos menores de edad.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado sobre la calle Privada Victoria esquina con Privada Hernández, cuando la familia convivía en un inmueble con parientes y escucharon gritos en la vía pública.

Al salir, observaron a varios jóvenes apedreando un vehículo, situación que motivó a Roberto N y, por consiguiente, a su hijo, intervenir para calmar los ánimos.

Sin embargo, ambos fueron agredidos de manera brutal. Martín N sufrió heridas en el rostro y extremidades superiores, mientras que Roberto también resultó lesionado.

En medio del caos, una mujer de edad avanzada perdió el conocimiento al presenciar la escena, siendo atendida por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, bajo el mando del director José Ponce Sánchez, acudieron al sitio y tomaron conocimiento de lo ocurrido.

El caso ha generado preocupación entre vecinos de la colonia, quienes señalan la creciente participación de menores en actos violentos y demandan mayor vigilancia para evitar que situaciones como esta se repitan.