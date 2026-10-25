Ulises Cárdenas refuerza la seguridad pública en San Juan de Sabinas

Nueva Rosita, Coah.– Como parte de las acciones de coordinación con la estrategia de seguridad que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, Ulises Cárdenas Herrera, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de San Juan de Sabinas, participó en el pase de lista de los elementos de Seguridad Pública Municipal, donde destacó la importancia de fortalecer la disciplina, la proximidad ciudadana y el respeto a los derechos de la población.

Durante la jornada, en la que estuvo acompañado por el delegado de la Fiscalía General del Estado, Diego Garduño, y el comandante Luis Humberto García, Ulises Cárdenas reiteró que la seguridad debe mantenerse como una tarea permanente, basada en la coordinación entre instituciones y en una actuación policial cercana, responsable y respetuosa de la ciudadanía.

Asimismo, destacó que el Modelo Coahuilense de Seguridad, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, establece una estrategia de trabajo conjunto que permite fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y atención a las familias.

Cárdenas Herrera hizo un llamado a los elementos de la corporación a mantener una conducta profesional, privilegiando en todo momento el buen trato, la proximidad social y el respeto a los ciudadanos, como principios fundamentales del servicio público.

Finalmente, refrendó la disposición del gobierno municipal de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales y las corporaciones de seguridad para contribuir a que San Juan de Sabinas siga siendo un municipio seguro, con orden y tranquilidad para sus habitantes.