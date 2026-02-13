Inicia campaña de vacunación contra sarampión en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- El próximo 19 de febrero dará inicio la campaña de vacunación contra el sarampión a través de la Jurisdicción Sanitaria 03 de Sabinas.

Actualmente se cuenta con un lote de 1,500 dosis y se espera la llegada de 5,000 más, que serán distribuidas en los hospitales generales de la Región Carbonífera para garantizar la cobertura necesaria entre la población.

El doctor Carlos Jiménez, titular de la dependencia, informó que estas acciones forman parte de una estrategia anticipada para prevenir posibles casos de sarampión en Coahuila, especialmente en la Región Carbonífera. Señaló que la vacunación es una medida esencial para mantener bajo control esta enfermedad y proteger a los sectores más vulnerables.

El funcionario hizo un llamado a la comunidad para que quienes realmente requieren la dosis acudan a aplicársela, revisando primero los esquemas de vacunación de niños y niñas, ya que la mayoría de los adultos probablemente cuentan con inmunización previa. Recalcó que la participación ciudadana es clave para el éxito de la campaña.

Jiménez destacó que, afortunadamente, no se han registrado casos de sarampión en esta cuenca durante este año ni el anterior. Sin embargo, advirtió que esta situación no debe ser motivo para bajar la guardia, pues la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar brotes.

Finalmente, se informó que además de los hospitales, se instalarán módulos de atención en el exterior de los nosocomios y se realizarán visitas casa por casa, con el objetivo de acercar la vacuna a toda la población y asegurar que ningún niño quede sin protección.