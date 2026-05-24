Detectan gusano barrenador en Múzquiz: alertan a ganaderos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un nuevo caso de gusano barrenador fue detectado en la Región Carbonífera, lo que motivó a las autoridades a reforzar los barridos de vacunación en ranchos y comunidades rurales.

La situación mantiene en alerta a los ganaderos, quienes trabajan de manera coordinada con brigadas sanitarias para contener la plaga.

El ingeniero Diego Elguezabal, subsecretario de Desarrollo Rural Municipal en Múzquiz, informó que el animal afectado pertenece a un rancho de este municipio, sumando ya dos bovinos infectados en la Región Carbonífera, el primero detectado en el Municipio de San Juan de Sabinas.

El funcionario destacó que se cuenta con apoyo del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, debido a que se han registrado otros casos en diferentes municipios de Coahuila.

Actualmente, varias cuadrillas de trabajo se encuentran desplegadas en los ejidos y ranchos de la región, aplicando vacunas y revisando al ganado para prevenir la propagación del parásito

Estas acciones buscan proteger la producción pecuaria y garantizar la seguridad sanitaria de las comunidades rurales.

Elguezabal exhortó a la población a mantenerse informada y acudir ante las autoridades locales, en caso de detectar síntomas en animales. Subrayó que, aunque no se trata de un tema que deba generar alarma, sí es necesario actuar con responsabilidad y vigilancia constante.

Finalmente, recomendó a los habitantes revisar también a sus mascotas, evitando que presenten heridas abiertas en las que puedan alojarse los gusanos.

En caso de encontrar lesiones sospechosas, pidió reportarlas de inmediato, ya que la detección temprana es clave para frenar el avance del gusano barrenador en la Región Carbonífera.