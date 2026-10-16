Frente Frío Número 2 causa lluvias en Múzquiz y resurgimiento de ríos

MÚZQUIZ, COAH.- Las precipitaciones pluviales registradas en el municipio de Múquiz han dejado una captación de 6.5 pulgadas de agua en la serranía, informó el ingeniero Víctor Guajardo Loo.

Señaló que arroyos, riachuelos y los ríos Sabinas y Álamos lograron resurgir, observándose durante la mañana del viernes el paso del vital líquido bajando del área del Nacimiento.

El escurrimiento beneficiará los ríos cuesta abajo en la Villa de San Juan de Sabinas, el área conocida como Puente Quebrado en Sauceda del Naranjo, Paso El Coyote, Sabinas y, de continuar las lluvias, hasta la Presa Venustiano Carranza, mejor conocida como Don Martín.

El ingreso del Frente Frío Número 2 se presentó con lluvias y fuertes vientos en toda la Región Carbonífera, de acuerdo a los reportes oficiales.

Ante estas condiciones, se pide a la ciudadanía extremar precauciones y mantenerse al pendiente de los pronósticos del tiempo emitidos por las páginas oficiales de Protección Civil.

Las autoridades mantendrán el monitoreo de niveles de ríos y arroyos ante la continuidad de precipitaciones en la Sierra Santa Rosa del Pueblo Mágico de Múzquiz.