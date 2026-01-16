Detienen a Víctor Manuel N. por robos en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Gracias a la coordinación entre el Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal y el comercio local, a través de grupos de WhatsApp, se logró la captura de un individuo que tenía en vilo a las tiendas de conveniencia de la localidad por su reiterada actividad delictiva.

El director de la corporación, licenciado José Ponce Sánchez, informó que esta detención es resultado directo de la estrategia de proximidad social implementada por la policía municipal, la cual busca fortalecer la comunicación con los distintos sectores del municipio para preservar la paz y la seguridad.

El detenido fue identificado como Víctor Manuel N., alias "La Galleta", con domicilio en el barrio El Pescadito. De acuerdo con las autoridades, el sujeto está vinculado con al menos dos robos cometidos en establecimientos comerciales de la zona, lo que había generado preocupación entre los comerciantes.

Tras su detención, el individuo fue puesto a disposición de la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, donde se determinará su situación legal conforme a las investigaciones en curso.

Finalmente, el titular de Seguridad Pública reiteró el compromiso de la corporación para continuar trabajando de la mano con la ciudadanía, con el objetivo de reducir los índices delictivos y garantizar la integridad de la población en general.