José Ponce Sánchez garantiza seguridad en Múzquiz durante eventos turísticos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante los diversos eventos familiares realizados en el Pueblo Mágico de Múzquiz, se redobló la vigilancia por parte del Mando Coordinado de Seguridad Pública, encabezado por el licenciado José Ponce Sánchez, director de la demarcación.

El objetivo, garantizar la tranquilidad de habitantes y visitantes que acudieron a las actividades recreativas y deportivas programadas con anticipación para este fin de semana y, realizadas desde el pasado viernes.

Previo a estas acciones, se efectuó una reunión de logística para definir estrategias que permitieran reforzar la seguridad en puntos clave del municipio.

Con ello se buscó prevenir incidentes y brindar confianza a los turistas que llegaron para disfrutar de la Ruta Múzquiz Off Road y del evento estatal infantil de béisbol.

El director reconoció que la afluencia de visitantes generó una alta ocupación hotelera, lo que representa un reto adicional para las corporaciones de seguridad.

"Sabemos que los hoteles están a su máxima capacidad, el flujo vehicular en la ciudad y las carreteras que colindan con este Municipio, se incrementó, por ello seguimos brindando apoyo a la comunidad y, a quienes nos visitan", expresó.

Asimismo, destacó que, las autoridades locales han sabido impulsar el turismo en Múzquiz, razón por la cual se mantiene una coordinación estrecha con las diferentes corporaciones policiacas. "Estamos trabajando de manera conjunta para que este lugar tan hermoso siga siendo seguro y atractivo para los visitantes", añadió.

Finalmente, Ponce Sánchez informó que, se tienen áreas de seguridad establecidas, en las cuales participan la Policía Civil Coahuila (PCC), la Fiscalía General del Estado y la Policía de Acción y Reacción (PAR), asegurando que la vigilancia se mantendrá activa durante todo el fin de semana para proteger a la ciudadanía y a los turistas a fin de que disfruten de una estadía tranquila.