Vigilarán altos mandos a policías municipales

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Ante la proximidad de las fiestas decembrinas se incrementará el número de visitantes extranjeros y nacionales a este municipio de San Juan de Sabinas, por lo tanto queda estrictamente prohibido que los agentes de Seguridad Pública y Vialidad extorsionen a los vacacionistas.

Los agentes que sean sorprendidos solicitando dádivas o bien tratando de inventarles algún delito, de inmediato serán dados de baja de la corporación por malos elementos.

El licenciado Carlos Ortiz Salazar, director del Mando Único señaló que no permitirán ningún abuso policíaco por parte de sus agentes, al contrario, brindar ayuda e información a los turistas que visitan el Municipio y que la soliciten.

Los operativos de presencia y vigilancia que se realizan en todo el Municipio son con el único fin de evitar atracos y salvaguardar la integridad de los visitantes.

Nueva Rosita es un lugar tranquilo, cuenta con algunos lugares de esparcimiento donde pueden salir a pasear y sobre todo que se contará con suficiente vigilancia policíaca en las festividades decembrinas, dijo el entrevistado.