Tráiler vuelca en carretera estatal 20: dos lesionados en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Una volcadura se registró la tarde de este lunes sobre la carretera estatal número 20, en el tramo Nueva Rosita-Múzquiz, justo frente al antiguo panteón de esta ciudad.

Un tráiler que transportaba carbón terminó volcado sobre el pavimento, generando alarma entre automovilistas que circulaban por dicha vialidad situación que ameritó la presencia de las autoridades policiacas y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad se desplazaba en dirección de sur a norte cuando perdió el control del volante, lo que ocasionó que el Kenworth terminara recostado sobre la cinta asfáltica.

El impacto ocasionó daños materiales en la pesada unidad y la interrupción parcial del tránsito vehicular en uno de los carriles.

En el percance resultaron lesionados tanto el tripulante del tráiler como una mujer que lo acompañaba. Ambos presentaron golpes contusos, por lo que fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados a un nosocomio para recibir atención médica.

Elementos del cuerpo de bomberos de la localidad acudieron de inmediato para brindar apoyo y recabar datos de lo sucedido. Asimismo, se realizaron labores de seguridad para evitar riesgos mayores.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por este tramo, mientras se llevaban a cabo las maniobras necesarias para retirar el tráiler y normalizar el tránsito.

El incidente se suma a la lista de percances registrados en esta vía, donde la combinación de carga pesada y exceso de velocidad suele ser un factor de riesgo.