Joven herido tras choque de transporte personal en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, Coah.- Un joven de 27 años resultó con lesiones de consideración tras chocar de frente contra un transporte de personal en el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del aeropuerto Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe. El conductor de la unidad involucrada abandonó el lugar.

El lesionado, identificado como Luis Ángel, fue atendido por paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes lo trasladaron a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante la sospecha de que presentaba fracturas en la cadera.

De acuerdo con la información disponible, el transporte de personal circulaba sin pasajeros al momento del accidente. Tras el impacto, su conductor se retiró del sitio y es buscado por las autoridades.

Las autoridades investigan las causas del choque para establecer cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre la mecánica del accidente ni sobre la identidad del conductor del transporte.