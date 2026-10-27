Javier Díaz González anuncia vuelos de Aeroméxico desde Saltillo

SALTILLO, COAH.- El regreso de Aeroméxico al Aeropuerto Internacional de Saltillo (SLW), con vuelos a Ciudad de México a partir de marzo de 2027, fortalecerá la conectividad aérea y el dinamismo económico de la región sureste de Coahuila, afirmó el alcalde Javier Díaz González.

El edil destacó que la región mantiene una importante actividad de turismo de negocios entre semana, mientras que los eventos y las actividades recreativas atraen visitantes durante los fines de semana.

Señaló que la incorporación de esta ruta representa un impulso para el desarrollo económico regional, al ampliar las opciones de traslado para empresarios, turistas y habitantes que viajan entre Coahuila y la capital del país.

Díaz González consideró que la operación de Viva Aerobus hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) demuestra la demanda de vuelos desde la región sureste de Coahuila hacia la Ciudad de México. Indicó que ha utilizado esa ruta en varias ocasiones y ha encontrado los aviones completamente llenos.

Con el regreso de Aeroméxico, los pasajeros también tendrán la posibilidad de viajar al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la capital del país, lo que ampliará las alternativas de conexión aérea.

El alcalde subrayó que esta expansión de rutas ocurre en una región que destaca por su crecimiento y desarrollo económico, así como por su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Asimismo, mencionó la próxima conexión aérea con Guadalajara y los vuelos a Cancún, disponibles desde Semana Santa de 2026, como parte de las opciones que fortalecen la conectividad de Saltillo.

Díaz González sostuvo que la ampliación de las rutas aéreas contribuirá a mejorar la competitividad de la región sureste y acompañará el dinamismo económico previsto para los próximos años.