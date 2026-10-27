Saltillo: Retiro de árboles y reforestación en la temporada de invierno

SALTILLO, Coah.- El municipio de Saltillo retira diariamente entre tres y cuatro árboles adultos que se encuentran muertos o en malas condiciones, informó Emmanuel Olache, titular de Medio Ambiente municipal, al anunciar el inicio de los trabajos de mantenimiento del arbolado durante la temporada otoño-invierno.

El funcionario explicó que las labores incluyen poda, saneamiento, riego y retiro de ejemplares que representan un riesgo debido a su estado físico o a los daños ocasionados por lluvias, fuertes vientos y otras condiciones climatológicas.

La temporada de mantenimiento comprende diciembre, enero y febrero, mientras que de marzo a noviembre las acciones municipales se concentran principalmente en la reforestación.

Olache detalló que la detección de árboles en malas condiciones se realiza mediante recorridos de las brigadas de Parques y Jardines, Reforestación y Arbolado, así como del personal encargado del riego en camellones, bulevares y plazas públicas.

Los trabajadores reportan los ejemplares que requieren atención mediante fotografías, ubicaciones y observaciones sobre su estado. Esta información permite al personal especializado determinar si necesitan poda, tratamiento contra plagas o enfermedades, o si deben retirarse.

El titular de Medio Ambiente señaló que el derribo de árboles muertos queda registrado en una bitácora, con el propósito de documentar los lugares donde se realizan los trabajos. Añadió que el municipio contempla reforestar durante el próximo año las áreas donde sea necesario retirar ejemplares.

Aunque las labores de mantenimiento se intensifican durante el otoño y el invierno, el retiro de árboles puede efectuarse en cualquier época del año cuando las lluvias intensas, los vientos fuertes u otras contingencias ocasionan daños.

Olache explicó que la resistencia y el desarrollo de los árboles dependen de diversos factores, entre ellos las condiciones en las que fueron plantados, su crecimiento y su exposición a plagas y enfermedades.

Indicó que el objetivo es conservar el arbolado siempre que sea posible, debido a los servicios ambientales que proporciona. Sin embargo, cuando un ejemplar está muerto, presenta una enfermedad que puede propagarse o requiere ser retirado por seguridad, se determina si necesita tratamiento o derribo.