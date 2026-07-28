CIRT expresa preocupación por lineamientos de protección de audiencias

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó su preocupación por diversos aspectos del proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, actualmente sometido a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al considerar que algunas disposiciones podrían afectar la libertad de expresión y la autorregulación de los medios de comunicación.

En un posicionamiento, el organismo señaló que respalda el mandato regulatorio para fortalecer la protección de las audiencias y confirmó que participará activamente en el proceso de consulta pública con propuestas encaminadas a mejorar el documento.

La CIRT informó que realizará un ejercicio de consenso entre sus más de mil 200 estaciones afiliadas para construir una postura institucional que será presentada ante la autoridad reguladora. No obstante, advirtió que el proyecto contiene disposiciones ambiguas que podrían permitir al gobierno determinar qué información es falsa o descontextualizada, dejando sin efecto los mecanismos de autorregulación y restando autonomía a la figura del defensor de las audiencias.

Asimismo, expresó su inconformidad con el esquema de sanciones previsto en el proyecto, al considerar que las multas propuestas —de hasta el uno por ciento de los ingresos anuales acumulados de concesionarios y programadores— exceden lo establecido en la legislación vigente, la cual únicamente contempla sanciones por no designar un defensor de las audiencias o por no emitir un código de ética.

Otro de los puntos que genera preocupación es la creación de un recurso de inconformidad mediante el cual la autoridad podría revisar las resoluciones emitidas por los defensores de las audiencias, lo que, a juicio de la CIRT, implicaría que el gobierno termine decidiendo sobre los contenidos que pueden o no transmitirse, incluidos los informativos.

El organismo también solicitó que los lineamientos precisen que no se aceptarán quejas anónimas, al advertir que ello podría propiciar denuncias falsas o campañas de presión contra periodistas y comunicadores.

Finalmente, la CIRT reconoció la apertura de la CRT para someter el proyecto a consulta pública y consideró que este proceso permitirá corregir errores y excesos, con el propósito de fortalecer la protección de las audiencias sin poner en riesgo la libertad de expresión ni el derecho de la población a acceder a una oferta plural de contenidos.