"No quiero ser un cadáver más": denuncia monclovense intento de feminicidio

Carolina Salomón/La Voz

"No quiero ser una más. No quiero ser un cadáver más ni el rostro que aparezca en las noticias porque me desvivieron", expresó Jessica Reina Aguirre, mujer originaria de Monclova y residente en Saltillo, al denunciar públicamente un presunto intento de feminicidio y solicitar la intervención de las autoridades estatales para que su caso sea revisado.

A través de un video difundido en redes sociales, la mujer de 41 años aseguró que teme por su vida y la de su hijo, luego de denunciar a Hugo "N.", a quien señala de haber intentado privarla de la vida con un arma de fuego y de amenazarla durante tres días consecutivos.

Jessica Reina Aguirre teme por su vida tras amenazas de Hugo N.

De acuerdo con su testimonio, presentó una denuncia formal el pasado 15 de julio, después de que, según su versión, el hombre la amenazó con un arma los días 13, 14 y 15 de julio. Ese último día, indicó, el presunto agresor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Sin embargo, afirmó que durante la primera audiencia un juez le concedió al imputado la medida cautelar de arraigo domiciliario, decisión que calificó como injusta al asegurar que el hombre permanece cerca de su domicilio.

La denuncia formal de Jessica Reina se presentó el 15 de julio.

Reina Aguirre sostuvo que su presunto agresor consume drogas y aseguró que existe un riesgo latente para su integridad física y la de su hijo. Asimismo, relató que durante una de las agresiones el hombre presuntamente le apuntó con un arma de fuego en el mentón. Agregó que en su vivienda existe una detonación que, según afirmó, corresponde al mismo calibre del arma utilizada.

Jessica Reina exige que su caso sea tratado como intento de feminicidio.

La denunciante también manifestó su inconformidad porque, según dijo, la carpeta de investigación se mantiene bajo el delito de violencia familiar, cuando considera que los hechos corresponden a un intento de feminicidio. En su mensaje, solicitó la intervención de las autoridades estatales para que el expediente sea revisado por especialistas en derecho y se reconsidere la situación jurídica del imputado. "No quiero ser una más. No quiero ser un cadáver más ni el rostro que aparezca en las noticias porque me desvivieron", expresó.