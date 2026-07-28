Identifican a dos mineros más en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El Mando Unificado de Pasta de Conchos informó este martes 28 de julio la identificación de dos mineros más que permanecían pendientes de reconocimiento tras el siniestro ocurrido en la mina.

Las autoridades confirmaron que los restos corresponden a José Armando Castillo Moreno y José Guadalupe García Mercado, información que ya fue notificada de manera oficial a sus respectivas familias.

Con esta actualización, el número de mineros identificados asciende a 31, de acuerdo con el reporte oficial emitido por el Mando Unificado a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Asimismo, se informó que, de los 31 mineros identificados, 28 han sido entregados de manera digna a sus familiares, conforme a los protocolos establecidos.

El Mando Unificado reiteró que los trabajos de recuperación e identificación continúan de manera permanente, en coordinación con las autoridades competentes.

Finalmente, indicó que se seguirá informando de manera oficial y oportuna sobre los avances del proceso conforme se registren nuevos resultados en Pasta de Conchos.